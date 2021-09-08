Школьница погибла в Красноярске, пытаясь сымитировать свою смерть

Тринадцатилетняя школьница погибла в Красноярске, пытаясь инсценировать собственную смерть. Девочка хотела сделать постановочное фото, чтобы напугать подругу, но одно неосторожное движение стоило ей жизни, сообщает NGS24.

Причиной инсценировки стал конфликт школьницы с подругой, которую девочка нашли по интернету в одной из соседних стран. Переписка подростков закончилась конфликтом и сибирячка решила «наказать» приятельницу, сделав пугающее фото.

Для этого школьница в сопровождении своего приятеля, который должен был сделать снимок, пошла в лес. В результате она погибла на глазах у друга-ровесника. Мальчик пытался оказать ей помощь, но его усилия оказались тщетными.

Известно, что девочка была из благополучной семьи, жила в хороших условиях и не имела психологических проблем.

Ранее украинка хотела сделать селфи на вагоне-цистерне, но её ударило током, и она получила ожог более 70% поверхности тела. Инцидент произошёл на железнодорожной станции во Львове.