На взорвавшейся в Кузбассе шахте заклеивали датчики метана

Руководство шахты «Листвяжная» в Кузбассе проклеивало изнутри датчики концентрации метана. Таким образом, показатели сбивались и узнать реальный опасный уровень концентрации метана было невозможно, пишет РБК со ссылкой на шахтёров и машинистов дизелевозов. Горняки передали фото и видео датчиков из шахты, на которых видно превышение показателей метана в августе и ноябре.

Они просто перемычат эти датчики, и всё. Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели, — передаёт издание слова машиниста Артёма Симона.

Он рассказал, что такие газоанализаторы им выдали в сентябре, когда были превышения по метану. По мнению шахтёров, таким образом начальство скрывало опасность, чтобы сотрудники подрядной организации не отказывались от работы.

Ознакомившийся со снимками бывший руководитель одной из угольных шахт заявил, что уровень метана в 2% уже является плохим показателем, однако нужно понимать, где именно были сделаны эти фото. По его словам, взрыв происходит при 5–6% концентрации.

Как ранее рассказал бывший горнорабочий очистного забоя четвёртого разряда Денис Тимохин, авария на шахте могла произойти из-за того, что отстающие от месячного плана по добыче угля горняки по приказу начальства отправились обратно в шахту.

По словам другого шахтёра, за два месяца до трагедии на «Листвяжной» обрушился вентиляционный штрек. Тогда горняков три дня заставляли работать при концентрации метана около 5–8% при норме в один процент.

Как сообщил осведомлённый источник в правоохранительных органах, причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.

Суд арестовал всех пятерых фигурантов дела о нарушении требований безопасности на шахте.