Семья с тремя детьми разбилась на дороге в Якутии из-за дыма от пожара

Семья с тремя детьми попала в аварию на дороге в Якутии. Иномарка Toyota, за рулём которой находилась 44-летняя женщина, вылетела с дороги и перевернулась, сообщает УГИБДД по региону.

ДТП произошло на 98-м км трассы «Вилюй» у села Магарас. Машина ехала из села Сунтар в направлении Якутска.

В результате аварии женщина и её 48-летний муж, сидевший не переднем пассажирском сиденье, погибли на месте. Трое их детей — мальчик 17 лет и две девочки 16 и 8 лет были госпитализированы в больницу, но позднее брат девочек умер в больнице, несмотря на старания медиков.

Младшая из сестёр находится в тяжёлом состоянии, у старшей — перелом руки. По словам девушки, никто в машине, кроме неё, не был пристёгнут ремнями безопасности.

Авария произошла в тёмное время суток, на участке есть небольшой поворот и стоит дорожный знак ограничения скорости. В момент ДТП отмечалось задымлённость из-за лесного пожара.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия. Известно, что водительский стаж погибшей женщины составлял семь лет. За нарушения ПДД она в последний год к ответственности не привлекалась.

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