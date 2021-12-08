СБ Украины предотвратила расстрел студентов в колледже

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что им удалось предотвратить расстрел студентов в колледже Черкасской области. Два студента угрожали расстрелять одногруппников, у них изъяли пистолеты. По данному факту возбуждено дело по статье «Террористический акт», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины сегодня предотвратила теракт в учебном заведении. Злоумышленники грозились устроить массовый расстрел студентов. Своими планами молодые люди поделились в социальных сетях. Информацию они распространяли во «ВКонтакте». Эта соцсеть запрещена на территории Украины.

В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты, — говорится на сайте ведомства.

Накануне похожий случай произошёл в Москве. На одну из школ готовил нападение 18-летний парень. Ранее, во время учёбы, у него были конфликты с учителями, он издевался над школьниками младших классов. Предотвратить теракт помог его друг, который рассказал о готовящемся покушении.