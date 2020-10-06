Санаторий Минобороны «Ялта» загорелся в Крыму

https://static.news.ru/photo/50f32fdc-0860-11eb-8aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео Антон Любимов/vk.com

Крупный пожар начался в санатории Министерства обороны «Ялта» в Крыму. Площадь пожара достигла 1000 кв. м.

По данным пресс-службы МЧС, здание расположено на Севастопольской улице в Ялте.

Сейчас происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе, — уточнили в ведомстве.

Возгоранию присвоен второй номер сложности. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Данные о пострадавших пока не поступали.

В настоящее время с огнём борются более 40 человек, используется 13 единиц техники, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарные ликвидировали огонь в ресторане «Засека» в Пензе. Площадь пожара составила 800 кв. м. Губернатор области Иван Белозерцев в своём Instagram назвал произошедшее большой бедой, так как «Засека» — один из старейших ресторанов областного центра и знаковое для города место.