Самолёт Су-34 разбился в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/b44d3288-1389-11eb-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время учений в Хабаровском крае. Пилоты успели катапультироваться.

Члены экипажа самолёта эвакуированы на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Там отметили, что самолёт упал в лесисто-равнинной местности. Разрушений на земле в результате катастрофы нет. Полёт Су-34 выполнял без боекомплекта.

Предполагается, что причиной крушения истребителя могла стать техническая неисправность. В настоящее время на месте инцидента работает окружная комиссия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области разбился во время планового учебно-тренировочного полёта самолёт Су-30. Его экипаж успел катапультироваться.