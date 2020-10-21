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Самолёт Су-34 разбился в Хабаровском крае

13:35, 21 октября 2020 170
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время учений в Хабаровском крае. Пилоты успели катапультироваться.

Члены экипажа самолёта эвакуированы на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Там отметили, что самолёт упал в лесисто-равнинной местности. Разрушений на земле в результате катастрофы нет. Полёт Су-34 выполнял без боекомплекта.

Предполагается, что причиной крушения истребителя могла стать техническая неисправность. В настоящее время на месте инцидента работает окружная комиссия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области разбился во время планового учебно-тренировочного полёта самолёт Су-30. Его экипаж успел катапультироваться.

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