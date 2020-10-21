Самолёт Су-34 разбился в Хабаровском крае

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время учений в Хабаровском крае. Пилоты успели катапультироваться.
Члены экипажа самолёта эвакуированы на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет,
Там отметили, что самолёт упал в лесисто-равнинной местности. Разрушений на земле в результате катастрофы нет. Полёт Су-34 выполнял без боекомплекта.
Предполагается, что причиной крушения истребителя могла стать техническая неисправность. В настоящее время на месте инцидента работает окружная комиссия.
Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области разбился во время планового учебно-тренировочного полёта самолёт Су-30. Его экипаж успел катапультироваться.