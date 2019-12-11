https://static.news.ru/photo/abae7c54-1b87-11ea-ada9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорт

Самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно сел в аэропорту вылета из-за отказа третьего двигателя.

Экипаж успешно посадил лайнер после выработки топлива. В этот момент на борту находилось 73 пассажира.

В 00:20 местного времени (22:20 мск) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме, — сообщили ТАСС в среду в пресс- службе аэропорта Уфы.

Самолёт принадлежит авиакомпании «КрасАвиа».

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт Boeing 737-500 авиакомпании «Армения» совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам. Отмечается, что он выполнял рейс Ереван — Москва.