Авиакомпания «Победа», самолёт которой задержался в Минеральных Водах и не смог вовремя вылететь в Москву, подтвердила информацию о попавшей в один из двигателей птице. На проверку воздушного судна специалистами потребовалось дополнительное время.
В пресс-службе перевозчика сообщили, что по итогам осмотра никаких повреждений воздушного судна обнаружено не было. Лайнер был допущен к эксплуатации.
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Ранее News.ru писал, что техническая ревизия была организована, чтобы избежать вероятных нештатных ситуаций, подобных авиаинциденту, который произошёл днём ранее в Подмосковье. Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.
На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как писал News.ru, к медикам обратились 76 человек. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована.