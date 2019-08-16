https://static.news.ru/photo/498b310e-c01d-11e9-9479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпания «Победа», самолёт которой задержался в Минеральных Водах и не смог вовремя вылететь в Москву, подтвердила информацию о попавшей в один из двигателей птице. На проверку воздушного судна специалистами потребовалось дополнительное время.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что по итогам осмотра никаких повреждений воздушного судна обнаружено не было. Лайнер был допущен к эксплуатации.

По данным РИА Новости , самолёт вылетел в столицу с задержкой в пять часов.

Ранее News.ru писал, что техническая ревизия была организована, чтобы избежать вероятных нештатных ситуаций, подобных авиаинциденту, который произошёл днём ранее в Подмосковье. Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как писал News.ru, к медикам обратились 76 человек. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована.