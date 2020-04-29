Россиянку задержали в США за попытку зарезать соотечественницу

https://static.news.ru/photo/fa00be4a-8ad0-11ea-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нью-Йорке пьяный спор двух россиянок закончился поножовщиной. Инцидент произошёл в квартире в жилом районе Верхний Ист-Сайд вечером 19 апреля.

30-летняя гражданка РФ схватила напиток 27-летней Дарьи Алябьевой и вылила его в раковину. Алябьева взяла кухонный нож и нанесла соседке по комнате восемь ранений. Она била в лицо, живот, плечо и правое бедро, сообщает New York Post со ссылкой на источники в полицейских кругах.

Пострадавшая позвонила в службу спасения, после чего её госпитализировали. Алябьевой предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В Омске 34-летняя женщина во время ссоры попыталась зарезать своего пожилого любовника. Она схватила кухонный нож и ударила потерпевшего в область сердца. Мужчину доставили в больницу с травмой грудой клетки, писал NEWS.ru.