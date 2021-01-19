Российских подростков задержали за сожжение щенков

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Комсомольске-на-Амуре двух подростков, которое сожгли шестерых щенков и обожгли их мать. Об этом сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Бездомные животные жили в небольшой постройке, служившей им домом и убежищем. Тем не менее, постройка не помогла собакам избежать людской жестокости. Двое подростков решили поджечь убежище животных, в результате чего в огне заживо сгорели шесть щенков, а их матери удалось спастись из огня — на текущий день раненное животное находится где-то в городе. У неё сильно обгорела спина.

Местные жители рассказывают, что многие из них регулярно подкармливали собаку и даже дали ей кличку Пальма. Жилище мохнатой матери и её потомства сердобольные горожане утеплили сеном. К весне предполагалось, что щенков раздадут в добрые руки, а саму собаку стерилизуют.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Теперь малолетним живодёрам грозит наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении регионального следственного управления.

На сегодняшний день с обвиняемыми проводятся следственные проверки. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления.

Местная организация зоозащитников «Зооспас» готова забрать выжившую в огне собаку. Руководители организации просят местных жителей сообщить о местонахождении собаки или же доставить её в приют самостоятельно, если имеется такая возможность.

В декабре NEWS.ru писал о другом случае жестокого обращения с животными. Так в мусоросортировочном комплексе регионального оператора «Горкомхоз» в Ульяновске в куче отходов нашли живого кота. Хозяева засунули животное в мешок и выкинули на помойку. К счастью, всё закончилось благополучно.