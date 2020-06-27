Росприроднадзор объяснил причину слива отходов фабрикой «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/423ec7fe-b922-11ea-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Персонал Талнахской обогатительной фабрики, которая входит в «Норникель», слил оборотную воду в тундру, чтобы снизить её уровень в отстойном пруду.

Как сообщает РБК со ссылкой на Росприроднадзор, уровень воды повысился из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.

Эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветлённой технической воды на прилегающую территорию, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты «Новой газеты» опубликовали видео сброса отходов из хвостохранилища Талнахской горно-обогатительной фабрики в тундру. Перекачку стоков воды обнаружили журналисты совместно с активистами Greenpeace. Они вызвали силовиков на место ЧП. После этого прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по факту инцидента. На месте происшествия также работают силовики из ОМВД по Норильску.

Росприроднадзор организовал забор проб в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской. Отметим, что река Хараелах впадает в озеро Пясино, которое ранее пострадало от разлива дизельного топлива.

По данным «Новой газеты», техническая вода была заражена тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. За некоторое время до приезда силовиков служба безопасности «Норникеля» появилась на объекте, выключила станцию, качающую отходы, а затем рабочие предприятия стали демонтировать трубы. Сообщается, что убирающий трубы трактор раздавил машину прокуроров, которые приехали на место ЧП.

Позже в пресс-службе «Норникеля» заявили, что с Талнахской горно-обогатительной фабрики слили не отходы, а оборотную (техническую) воду.

NEWS.ru писал, что угрозы попадания вредной жидкости в систему водоснабжения нет. Об этом заявили в полиции.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Тогда в почву и воды попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Руководитель компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать причинённый ущерб.