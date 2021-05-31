Расклейщик объявлений в Петербурге выстрелил в прохожего за замечание

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В Санкт-Петербурге, мужчина, расклеивавший объявления с рекламной интимных услуг, выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Инцидент произошёл 31 мая. Сначала между участниками конфликта возникла словесная перепалка, расклейщик пригрозил оппоненту пистолетом, а затем выстрелил в него. После этого мужчина скрылся с места происшествия на автобусе.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Фрунзенского района. В отношении мужчины составили административный протокол, а также у него изъяли аэрозольное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на два месяца арестован бывший работник МВД Сергей Болков, устроивший 30 мая стрельбу по людям из своей квартиры. Его обвиняют о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Свою вину стрелок признал.