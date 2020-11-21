Прилучный объяснил, как получил травму черепа

https://static.news.ru/photo/738ea8ee-2d4c-11eb-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Прилучный получил травму черепа и перелом лицевой кости. Актёр сам сумел добраться до Пироговской клиники и даже смог назвать причину тяжёлой травмы.

По вызову врачей в больницу приехали полицейские, пишет KP.RU.

На меня напали, — объяснил сотрудникам ОВД Прилучный, который и сам не раз надевал полицейскую форму.

Сейчас делом по избиению актёра вплотную занимаются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв, в его крови не были найдены следы алкоголя.

Этим летом актёр развёлся с женой Агатой Муцениеце. Он живёт с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Дети Прилучного навещают отца в новом доме по выходным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Павел Прилучный, с травмами лица попавший в московскую клинику, показал вид из её окна. Оказалось, что он находится в Первой городской больнице (ГКБ № 1) имени Пирогова.