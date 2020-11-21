Прилучный объяснил, как получил травму черепа

Павел Прилучный получил травму черепа и перелом лицевой кости. Актёр сам сумел добраться до Пироговской клиники и даже смог назвать причину тяжёлой травмы.
По вызову врачей в больницу приехали полицейские,
На меня напали, — объяснил сотрудникам ОВД Прилучный, который и сам не раз надевал полицейскую форму.
Сейчас делом по избиению актёра вплотную занимаются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что на момент обращения в больницу Прилучный был трезв, в его крови не были найдены следы алкоголя.
Этим летом актёр развёлся с женой Агатой Муцениеце. Он живёт с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Дети Прилучного навещают отца в новом доме по выходным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Павел Прилучный, с травмами лица попавший в московскую клинику, показал вид из её окна. Оказалось, что он находится в Первой городской больнице (ГКБ № 1) имени Пирогова.