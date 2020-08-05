6 августа в 12:00 Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу «Нового величия» — организации, участников которой обвиняют в экстремизме. В июле прокуратура запросила сроки наказаний для фигурантов: троих из них — Костыленкова, Крюкова и Карамзина — попросили приговорить к реальным срокам заключения (семь, шесть и шесть с половиной лет колонии соответственно), ещё четверых — Полетаева, Дубовик, Павликову и Рощина — к условным срокам. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить государственный переворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участие в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).