Появилось видео задержания похитителей иконы из Валдайского монастыря

https://static.news.ru/photo/4c5071e8-03cd-11eb-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ormvdrf

МВД обнародовало кадры задержания похитителей Иверской иконы Божией Матери XVII-XVIII веков из монастыря на Валдае. Эту реликвию в 2001 году подарил обители президент Владимир Путин.

Операцию полицейские проводили совместно с коллегами из ФСБ. Силовики пришли к подозреваемым домой. Те сопротивления не оказывали. Икона обнаружилась во время обыска в гараже одного из фигурантов. Присутствовавшие при проведении следственных действий понятые не смогли сдержать эмоций и начали аплодировать.

Думали, что уже не найдут, — сказал за кадром один из очевидцев обысков.

Успенский собор Иверского монастыря обокрали 1 сентября. Преступники унесли золотые изделия, напрестольный крест и старинную икону. По версии следствия, чтобы проникнуть на территорию обители, они подплыли к острову Валдай на лодке и сделали подкоп под воротами. В храм похитители забрались, разбив окно.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные являются жителями города Волхова Ленинградской области, один из них ранее судим за совершение тяжких преступлений. По её словам, при обысках был также найден напрестольный крест.

Расследование идёт по статьям 158 («Кража») и 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»).

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