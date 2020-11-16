Пострадавший в аварии на железной дороге под Владимиром скончался

https://static.news.ru/photo/35540dcc-2819-11eb-9903-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Железнодорожник, пострадавший в результате схода с рельсов вагонов во Владимирской области, умер вскоре после инцидента.

Он в скорой помощи умер, не довезли его, — рассказал РИА Новости дежурный ЕДДС Камешковского района.

Собеседник агентства добавил, что мужчине было 45 лет, он работал обходчиком.

В МЧС уточнили , что с рельсов в районе станции Новки-1 сошли 30 вагонов, а не 12, как сообщалось ранее. При этом произошёл разлив мазута из шести цистерн. Возгорания на месте инцидента нет.

Всего в составе грузового поезда было 64 вагона. Он следовал от станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области.

Ранее NEWS.ru писал, что более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области. В результате аварии никто не пострадал, но произошла задержка движения пассажирских поездов. В ходе проверки были выявлены нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта, поэтому по факту инцидента начато уголовное расследование.