Пострадавший в аварии на железной дороге под Владимиром скончался

Железнодорожник, пострадавший в результате схода с рельсов вагонов во Владимирской области, умер вскоре после инцидента.
Он в скорой помощи умер, не довезли его, — рассказал РИА Новости дежурный ЕДДС Камешковского района.
Собеседник агентства добавил, что мужчине было 45 лет, он работал обходчиком.
В МЧС уточнили, что с рельсов в районе станции Новки-1 сошли 30 вагонов, а не 12, как сообщалось ранее. При этом произошёл разлив мазута из шести цистерн. Возгорания на месте инцидента нет.
Всего в составе грузового поезда было 64 вагона. Он следовал от станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области.
Ранее NEWS.ru писал, что более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области. В результате аварии никто не пострадал, но произошла задержка движения пассажирских поездов. В ходе проверки были выявлены нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта, поэтому по факту инцидента начато уголовное расследование.