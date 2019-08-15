https://static.news.ru/photo/be163324-bfe7-11e9-869a-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: АГН «Москва»

Пилот самолёта, совершившего аварийную посадку в подмосковном поле, Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.

По данным пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», сейчас лётчик отдыхает после случившегося, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Юсупов рассказал, что его основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолёт. По его словам, в момент снижения под лайнером находились овраги, озёра и поля. При этом он сообщил, что не считает свои действия после аварийной посадки героическими.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.