Пилот самолёта, совершившего аварийную посадку в подмосковном поле, Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
По данным пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», сейчас лётчик отдыхает после случившегося, передаёт
Как писал News.ru, ранее Юсупов рассказал, что его основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолёт. По его словам, в момент снижения под лайнером находились овраги, озёра и поля. При этом он сообщил, что не считает свои действия после аварийной посадки героическими.
Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в двигатели.
На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.