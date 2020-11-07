Полёт самолёта, при крушении которого погиб ведущий НТВ, был санкционирован

Полёт легкомоторного самолёта Cessna, в результате аварии которого в Московской области погибли телеведущий Александр Колтовой и его супруга, был санкционирован. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Репортёр сам находился за штурвалом. У него было бессрочное свидетельство частного пилота,
Воздушное судно направлялось с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области. После вылета у него
По данным МЧС, самолёт упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.
Колтовой стал известен после того, как выступил в роли ведущего первого в постсоветской России реалити-шоу «За стеклом», где героев помещали в закрытое помещение, а вся страна следила за их жизнью. Передача с необычным для того времени форматом пользовалась огромной популярностью у зрителей.
С 2018 года телеведущий работал на НТВ. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», заменив покинувшего проект актёра Оскара Кучеру, писал NEWS.ru.