Полёт самолёта, при крушении которого погиб ведущий НТВ, был санкционирован

https://static.news.ru/photo/ac522a6c-210c-11eb-92db-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Полёт легкомоторного самолёта Cessna, в результате аварии которого в Московской области погибли телеведущий Александр Колтовой и его супруга, был санкционирован. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Репортёр сам находился за штурвалом. У него было бессрочное свидетельство частного пилота, передаёт ТАСС. Журналист мечтал приобрести свой самолёт, но по состоянию на минувшее лето у него было лишь сто часов налёта.

Воздушное судно направлялось с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

По данным МЧС, самолёт упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Колтовой стал известен после того, как выступил в роли ведущего первого в постсоветской России реалити-шоу «За стеклом», где героев помещали в закрытое помещение, а вся страна следила за их жизнью. Передача с необычным для того времени форматом пользовалась огромной популярностью у зрителей.

С 2018 года телеведущий работал на НТВ. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», заменив покинувшего проект актёра Оскара Кучеру, писал NEWS.ru.