Полуголый мужчина пытался задушить девушку в центре Ярославля

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Судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов был задержан с поличным при получении взятки 13 млн рублей. За эти деньги судья обещал помочь с уголовным делом по незаконному обороту наркотиков.

Операция по задержанию подозреваемого проводилась при поддержке ФСБ. На днях в ходе спецоперации в Подмосковье при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России правоохранительными и следственными органами был задержан с поличным при...