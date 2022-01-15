Полиция завела дело после ограбления вдовы Градского

Полиция завела дело по статье «Разбой» после ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Устанавливаются личности злоумышленников, ведётся их розыск, сообщает МВД Медиа.

Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глагольево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать её к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. Известно, что похищенные деньги вдова музыканта хранила под кроватью у себя в спальне. Злоумышленники, забрав деньги, заставили Коташенко довезти их до Апрелевки, после чего пересели на белый «Мерседес» и скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Москве. Они подсели к ней в машину, предварительно спровоцировав аварию на 255-м километре ЦКАД.