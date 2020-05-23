Полиция установила личность захватчика отделения банка в Москве

https://static.news.ru/photo/c1d7d91e-9cf9-11ea-8358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Личность мужчины, захватившего отделение «Альфа-банка» в центре Москвы установлена.

Злоумышленник является жителем одного из российских регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД. Мотив его действий пока не выяснен.

Инцидент произошёл на Земляном Валу. Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.

Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru, силовики взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника. Он пребывает в неадекватном состоянии. В результате операции никто не пострадал.