Полиция установила личность захватчика отделения банка в Москве

Личность мужчины, захватившего отделение «Альфа-банка» в центре Москвы установлена.
Злоумышленник является жителем одного из российских регионов,
Инцидент произошёл на Земляном Валу. Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.
Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Как писал NEWS.ru, силовики взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника. Он пребывает в неадекватном состоянии. В результате операции никто не пострадал.
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