Полицейский в Краснодарском крае выстрелил в угрожающего ему мужчину

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Прибывший на вызов полицейский был вынужден применить оружие против дебошира. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 2 октября, в станице Старощербинской Краснодарского края.

21-летний местный житель нарушал общественный порядок в кафе. Когда он увидел полицейского патрульно-постовой службы ОМВД России по Щербиновскому району, то стал угрожать ему применением насилия, а также пытался выхватить у него пистолет.

В этой связи сотрудник полиции был вынужден применить своё табельное оружие, — говорится в сообщении СУ СКР по Краснодарскому краю.

Видеозапись инцидента появилась в Сети. На кадрах мужчина пытается напасть на полицейского, а тот уклоняется и отступает. Затем силовик достаёт пистолет, но дебошира это не останавливает, тогда полицейский делает несколько предупредительных выстрелов в землю, а затем стреляет мужчине в ногу.

По факту угрозы применения насилия к полицейскому проводится проверка.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что в конфликте участвовал ещё один мужчина. Ему было назначено 15 суток административного ареста. Оба дебошира были ранее судимы, в том числе за применения насилия в отношении представителей власти.

NEWS.ru писал, что в Ленинградской области силовики задержали жителя Санкт-Петербурга, который перевозил наркотики. Пытаясь уйти от полицейской погони он разогнался до 240 км/ч.