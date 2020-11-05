Полицейская машина перевернулась в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/349acf1c-1f57-11eb-bf49-fa163e074e61_660.jpg Фото: incident.moscow/vk.com

В центре столицы перевернулся полицейский микроавтобус. В результате две полосы перекрыты для движения транспорта.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.

Перекрыты две полосы, движение затруднено, — рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, полицейский микроавтобус опрокинулся в результате столкновения с легковушкой Renault. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы. Пострадали три человека. ДТП произошло на Садовом кольце рядом со станцией метро «Маяковская».