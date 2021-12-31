Под Рязанью при запуске фейерверка погиб человек

В Рязанской области во время запуска фейерверка погиб мужчина 1984 года рождения. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. От полученной травмы мужчина скончался на месте. По факту происшествия начата проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР.

При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту, — сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, изъяли пиротехнику и назначили ряд экспертиз. Они также проводят другие процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

В ведомстве добавили, что погибший не является местным жителем. Он приехал к знакомым из другого региона.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в общине Хаксберген при запуске самодельных фейерверков пострадали двое мальчиков в возрасте 11 и 12 лет. Они оба были экстренно госпитализированы санитарной авиацией. Старший из них позже скончался в больнице.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в одном из домов на 7 этаже обвалилась лоджия, пострадавших нет. По одной из версий причиной обрушения могло стать попадание в помещение фейерверка.