Под Пермью столкнулись поезд и газовоз

https://static.news.ru/photo/7cdc2898-4784-11eb-b4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Пермского края произошло столкновение автомобиля-газовоза и грузового поезда. ЧП случилось на железнодорожном переезде в Горнозаводском районе, на путях необщего пользования, прилегающих к станции Бисер. Об этом журналистам в субботу, 26 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

По имеющейся информации, управлявший газовозом мужчина не справился с управлением и наехал на маневровый поезд. Состав был гружён щебнем, в момент столкновения он двигался через переезд. В итоге с рельсов сошли пять вагонов поезда.

Никто не пострадал, утечки газа тоже не произошло. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа отделения МВД России и представители дирекции аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги. Проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта организовали в региональной прокуратуре, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, отвозивший людей на работу служебный автобус столкнулся с грузовиком на улице Селькоровской в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, не заметить грузовик было невозможно, он стоял на освещённой части улицы. Свидетели считают, что водитель служебного транспорта отвлёкся от дороги, так как повздорил с рабочим, находившимся в салоне автобуса.