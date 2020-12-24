Люди пострадали при столкновении служебного автобуса с тягачом на Урале

https://static.news.ru/photo/74c91314-45a4-11eb-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отвозивший людей на работу служебный автобус столкнулся с грузовиком на улице Селькоровской в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, не заметить грузовик было невозможно, он стоял на освещённой части улицы. Свидетели считают, что водитель служебного транспорта отвлёкся от дороги, так как повздорил с рабочим, находившимся в салоне автобуса, передаёт E1.

На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи. Как выяснилось, в автобусе находилось около 30 человек. Так как салон не оборудован ремнями безопасности, многие из них получили травмы. Те, кто не пострадал, отправились на работу. По предварительной информации, они трудятся на производстве душевых кабин.

Как писал NEWS.ru, муниципальный автобус задымился на ходу в Беловском городском округе Кемеровской области. Инцидент произошёл днём 19 декабря на улице Ленина.