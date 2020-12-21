Автобус чуть не сгорел посреди улицы в Кемеровской области

https://static.news.ru/photo/fedb6ab6-42b6-11eb-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальный автобус задымился на ходу в Беловском городском округе Кемеровской области.

Инцидент произошёл днём 19 декабря на улице Ленина. На кадрах видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, что из-под капота транспортного средства идёт дым.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание до того, как оно успело набрать силу. Сообщения о пострадавших не поступали.

Согласно данным областного ГУ МЧС РФ, сигнал о случившемся был получен в 14:44. Локализовать пожар удалось в 14:49, в 14:50 он был полностью потушен. В ликвидации возгорания были задействованы пять человек, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что сын американского миллиардера, основателя и сопредседателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио стал жертвой ДТП. Инцидент произошёл в Гринвиче, штат Коннектикут, вечером 17 декабря. 42-летний Девон Далио выехал на тротуар и врезался в витрину местного торгового центра. В результате аварии его Audi охватил огонь, и мужчина погиб.