https://static.news.ru/photo/8bef372e-4cfa-11ea-8814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Второму пилоту Boeing 737-82R авиакомпании Pegasus Airlines пришлось самостоятельно сажать самолёт из-за недомогания командира экипажа, который упал в обморок прямо во время полёта.

Как передаёт ТАСС, воздушное судно выполняло рейс Вена — Стамбул. Незадолго до приземления в аэропорту назначения второй пилот сообщил диспетчерам о том, что командир экипажа потерял сознание. После посадки пилота отвезли в больницу на скорой помощи. Причина его недомогания не раскрывалась. Второму пилоту удалось посадить лайнер в одиночку без инцидентов.

Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, жёсткая посадка самолёта в Турции привела к гибели трёх пассажиров. Ещё 179 человек получили травмы разной степени тяжести.