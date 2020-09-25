Певицу Мэрайю Кэри могли продать сутенёру в 12 лет

Американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что в 12 лет она чуть не стала жертвой сексуального рабства по вине родной сестры, которая хотела подзаработать на невинности родственницы.
Так, сестра певицы Эллисон накачала её валиумом, затем дала попробовать кокаин и решила продать знакомому сутенёру,
Примечательно, что сестра Кэри в детстве тоже переживала насилие. Некоторое время назад Эллисон подала судебный иск в адрес матери — в возрасте 10 лет родительница принуждала её вступать в сексуальные связи с незнакомцами.
Ранее NEWS.ru писал, что очередной скандал разгорается в Нижегородской области. Там жительница села Большое Широкое Шахунского района девять лет держала 23-летнюю дочь-инвалида в сексуальном рабстве.
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