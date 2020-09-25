Певицу Мэрайю Кэри могли продать сутенёру в 12 лет

https://static.news.ru/photo/454d6aec-ff48-11ea-b23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри рассказала, что в 12 лет она чуть не стала жертвой сексуального рабства по вине родной сестры, которая хотела подзаработать на невинности родственницы.

Так, сестра певицы Эллисон накачала её валиумом, затем дала попробовать кокаин и решила продать знакомому сутенёру, пишет «Экспресс Газета».

Примечательно, что сестра Кэри в детстве тоже переживала насилие. Некоторое время назад Эллисон подала судебный иск в адрес матери — в возрасте 10 лет родительница принуждала её вступать в сексуальные связи с незнакомцами.

Ранее NEWS.ru писал, что очередной скандал разгорается в Нижегородской области. Там жительница села Большое Широкое Шахунского района девять лет держала 23-летнюю дочь-инвалида в сексуальном рабстве.