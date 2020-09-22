Нижегородка девять лет держала в секс-рабстве дочь-инвалида

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Очередной скандал разгорается в Нижегородской области. Там жительница села Большое Широкое Шахунского района девять лет держала 23-летнюю дочь-инвалида в сексуальном рабстве.

По данным «Московского Комсомольца», она принуждала её к близости с мужчинами, а в случае отказа запирала в подвале и лишала еды. Впервые в подвале девушка оказалась в 14 лет, а однажды она провела в нём долгих два года. От одного из своих насильников она родила ребёнка.

Недавно Светлана познакомилась с мужчиной Даниилом и сбежала к нему домой. Влюблённые живут в Борском районе и ожидают появления совместного ребёнка. Мать девушки все обвинения в свой адрес отрицает и призывает дочь вернуться домой. По данному факту региональное управление СК организовало проверку.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Нижегородской области Татьяна Бушуева 26 лет не выпускала свою дочь Надежду из дома, поскольку опасалась возможных опасностей. Сама она раньше работала в магазине, а когда ушла на пенсию, то женщины стали вести замкнутый образ жизни. В июне 2020 года мать заболела, и её на скорой помощи увезли в больницу в посёлке Вача. Только после этого дочь, оставшаяся без материнского контроля, решилась покинуть дом, и о её существовании узнали соседи.