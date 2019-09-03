https://static.news.ru/photo/fd3be182-ce53-11e9-920e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рейс «Аэрофлота» Москва — Пекин столкнулся с самолётом Royal Flight в московском аэропорту Шереметьево.

По словам очевидцев, пассажиры «Аэрофлота» не пострадали. Сейчас их эвакуируют, после чего им поменяют воздушное судно и отправят в пункт назначения. В результате инцидента у обоих самолётов повреждены крылья.

При буксировке самолёта Royal Flight водитель буксирующей машины «Шереметьево хэндлинг» не учёл дистанцию между самолётами, ввиду чего произошло соприкосновение, — сообщил РИА Новости источник в авиакругах.

Как ранее писал News.ru, два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе в Румынии. Пилоты участвовали в тренировочных полётах перед стартом авиашоу в международном аэропорту Сучавы.