Пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции

https://static.news.ru/photo/659e1c78-093f-11eb-a07d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Пациентка частной столичной клиники скончалась на следующий день после пластической операции. По данному факту главк СКР по Москве проводит доследственную проверку.

Инцидент произошёл в клинике, расположенной по улице Большая Молчановка. Состояние женщины 1975 года рождения внезапно резко ухудшилось и, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, она умерла.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки ими будет дана правовая оценка инциденту на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшего по неосторожности причинение смерти (ст. 238 УК РФ).

Кроме того, в орган Росздравнадзора по Москве и МО направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медпомощи, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, в одной из частных московских клиник умерла пациентка во время липосакции. Женщине было 35 лет. Противопоказаний к процедуре у неё не было, однако в какой-то момент её состояние резко ухудшилось. Спасти медики её не смогли.