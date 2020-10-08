Пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции

Пациентка частной столичной клиники скончалась на следующий день после пластической операции. По данному факту главк СКР по Москве проводит доследственную проверку.
Инцидент произошёл в клинике, расположенной по улице Большая Молчановка. Состояние женщины 1975 года рождения внезапно резко ухудшилось и, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, она умерла.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки ими будет дана правовая оценка инциденту на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшего по неосторожности причинение смерти (ст. 238 УК РФ).
Кроме того, в орган Росздравнадзора по Москве и МО направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медпомощи,
Ранее NEWS.ru писал, в одной из частных московских клиник умерла пациентка во время липосакции. Женщине было 35 лет. Противопоказаний к процедуре у неё не было, однако в какой-то момент её состояние резко ухудшилось. Спасти медики её не смогли.
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