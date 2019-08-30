https://static.news.ru/photo/93e0287c-cc70-11e9-95be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com

Следователи полагают, что 38-летний житель Саратова лишил жизни свою дочь.

По информации правоохранительных органов, пока мама девочки ходила в магазин, мужчина отнёс младенца на чердак и зарезал. Уточняется, что ребёнок страдал врождённой патологией, передаёт РЕН ТВ .

В случае если вина отца будет доказана, ему грозит пожизненный срок тюремного заключения.

Ранее News.ru писал, что СК России опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве матерью полуторагодовалого ребёнка в Башкирии.