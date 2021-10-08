Опубликовано первое видео с места крушения самолёта в Татарстане

Появились первые кадры с места авиакатастрофы в Татарстане, где упал пассажирский самолёт с парашютистами на борту. Видео публикует телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, экстренные службы извлекли из рухнувшего самолёта семерых пострадавших.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Всего на борту находились 23 человека, большая часть из них — парашютисты.

По уточнённым данным, погибли 16 человек, в их числе — два пилота.

Let L-410 Turbolet принадлежит местному аэроклубу. Он был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими полосами.

Самолёт, разбившийся в Мензелинском районе республики, был выпущен в апреле 1987 года. Информация об этом следует из карточки воздушного судна на сайте russianplanes.net.

Ранее сообщалось, что перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, при этом оно продолжало терять высоту и в итоге рухнуло на землю.