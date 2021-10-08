Опубликовано первое видео с места крушения самолёта в Татарстане

Появились первые кадры с места авиакатастрофы в Татарстане, где упал пассажирский самолёт с парашютистами на борту. Видео публикует телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, экстренные службы извлекли из рухнувшего самолёта семерых пострадавших.
На месте ЧП
По уточнённым данным, погибли 16 человек, в их числе — два пилота.
Let L-410 Turbolet принадлежит местному аэроклубу. Он был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими полосами.
Самолёт, разбившийся в Мензелинском районе республики, был выпущен в апреле 1987 года. Информация об этом
Ранее сообщалось, что перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, при этом оно продолжало терять высоту и в итоге рухнуло на землю.