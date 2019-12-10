https://static.news.ru/photo/cef63706-1ac4-11ea-98b5-fa163e074e61_660.jpg Глеб Чулков Фото: Фото: tambov.gov.ru

В Сеть попала предсмертная записка замглавы Тамбовской области Глеба Чулкова, выпавшего из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьей, внуками. Хавал всё в одно рыло и откладывал на черный день. Синдром жадности или ещё что-то, — написал чиновник.

Он признался, что раньше его поведение казалось ему естественным, однако сейчас он осознал, что ошибался. По его словам, на него «настучали» 15–20 человек, с которыми он общался, именно из-за его поведения.

Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи, — заключил Чулков.

Правоохранительные органы подтвердили подлинность записки, сообщает «МК».

Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок». Чулков был назначен на должность заместителя главы администрации области в 2008 году. Он также являлся председателем комитета по управлению имуществом области с 2004 года, писал NEWS.ru.