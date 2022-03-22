Один человек попал в больницу после массовой драки в Новой Москве
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
07:56, 23 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате массовой драки в Новой Москве один человек получил ножевое ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В конфликте, который произошёл накануне вечером, участвовало около двух десятков человек.
Во вторник, 22 марта, около 21:20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением, — говорится в сообщении.
По данным полиции, участники потасовки использовали палки и биты. Причины конфликта не уточняются.
В СМИ сообщалось, что утром 20 февраля в СНТ «Дудкино» на улице Московской на территории Новой Москвы около станции метро Румянцево неизвестный напал на двух человек и сделал по одному выстрелу в ноги каждому. Известно, что пострадавших госпитализировали в больницу, где им была оказана медицинская помощь. На следующий день нападавшего задержали.