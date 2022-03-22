Один человек попал в больницу после массовой драки в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школе на улице Обручева в Москве произошёл пожар, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, возгорание произошло в лаборатории в кабинете химии. О погибших и пострадавших пока ничего не известно.

По словам очевидцев, на третьем этаже здания можно было видеть плотное задымление. При этом источник ТАСС сообщил, что пожар произошёл в лаборатории Института физической химии и электрохимии имени А. Н....