Один человек погиб при падении вертолёта в море в Архангельской области

https://static.news.ru/photo/14fc25e0-b753-11eb-9cbf-96000091f725_660.jpg Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Вертолёт Robinson упал в Белое море в районе острова Мудьюнг в Архангельской области. При инциденте один человек погиб, один пропал без вести, ещё двое пострадали, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.

Отмечается, что о падении вертолёта стало известно в 21:25 17 мая. Винтокрылая машина вылетела из аэропорта Васьково Архангельской области.

РИА Новости уточняет , что Robinson находится на плаву. На место происшествия готовится вылететь санитарная авиация, отправилась туда и следственно-оперативная группа. Уже работают на месте спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на СВП «Хивус».

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате крушения пожарного вертолёта в провинции Юньнань на юго-западе Китая. При выполнении манёвра забора воды вертолёт с четырьмя членами экипажа на борту упал в воду. Поисково-спасательная операция длилась несколько часов, в результате были найдены два члена экипажа. Однако, несмотря на оказанную им медицинскую помощь, они умерли.