Один человек погиб при падении вертолёта в море в Архангельской области

Вертолёт Robinson упал в Белое море в районе острова Мудьюнг в Архангельской области. При инциденте один человек погиб, один пропал без вести, ещё двое пострадали, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СКР.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.
Отмечается, что о падении вертолёта
РИА Новости
Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате крушения пожарного вертолёта в провинции Юньнань на юго-западе Китая. При выполнении манёвра забора воды вертолёт с четырьмя членами экипажа на борту упал в воду. Поисково-спасательная операция длилась несколько часов, в результате были найдены два члена экипажа. Однако, несмотря на оказанную им медицинскую помощь, они умерли.