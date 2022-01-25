Один человек погиб из-за взрыва гранаты в жилом доме в Приморье

В жилом доме в Арсеньеве Приморского края взорвалась граната, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб. В настоящее время уточняется, есть ли ещё пострадавшие, — приводятся слова собеседника агентства.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выясняются подробности происшествия, опрашиваются очевидцы.

В то же время, по данным РЕН-ТВ, из-за взрыва пострадали шесть человек, один из которых скончался.

Mash передаёт, что ЧП произошло в доме на улице Островского, 4. По данным издания, во время драки мужчин в подъезде один из жильцов дома бросил гранату.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, говорится на сайте регионального управления ведомства. Там сообщается, что, по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм тела и потери крови.

Ранее сообщалось, что 14-летний ученик Полетаевской школы в Челябинской области испытал взрывчатку на территории учебного заведения. Предварительно он самостоятельно изготовил шесть бомб. После громкого хлопка на место приехали полицейские, ОМОН и взрывотехники. Школу оцепили, место обследовали. С ребёнком и родителями провели беседу. Пострадавших и повреждений не было.