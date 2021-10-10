Очевидец рассказал подробности ДТП с участием машины Собчак

Максим Макаров — очевидец смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Собчак, рассказал о происшествии. По его словам, Volkswagen, в который врезался люксовый автомобиль телеведущей, был сильно повреждён, сообщает Пятый канал.
Всё вокруг было
Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идёт кровь. Очевидцы, кто и как мог, пытались помочь... Картина страшная: на расстоянии 50 метров всё в осколках. Чуть дальше стоял чёрный Mercedes, ещё дальше — автобус, — рассказал мужчина.
Макаров пояснил, что дождя в этот день не было, дорога была сухой, а движение в месте ДТП — спокойным. Хотя до этого директор телеведущей Кирилл Суханов утверждал, что дорога была скользкой, поэтому их машину занесло на встречную полосу. Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину, он отпущен под подписку о невыезде.
В результате аварии погибли две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сразу же после происшествия Ксения Собчак пересела в такси и продолжила путь в аэропорт.
Происшествие с участием светской львицы вызвало широкий общественный резонанс. Журналист Олег Кашин по этому поводу написал, что Собчак оправдала название своего Telegram-канала «Кровавая барыня». Журналистка Юлия Витязева раскритиковала экс-ведущую «Дома-2» за то, что она не осталась на месте происшествия для помощи пострадавшим, а поспешила по своим делам.
Ранее камеры сняли невредимую после смертельного ДТП Собчак в аэропорту Сочи. Телеведущая, пожаловавшаяся на «сотрясение и травмы» после столкновения своего Mercedes с Volkswagen, заходит в ВИП-зал аэропорта на своих ногах, видимых повреждений, по словам очевидцев, у неё нет.