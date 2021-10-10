Очевидец рассказал подробности ДТП с участием машины Собчак

Максим Макаров — очевидец смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Собчак, рассказал о происшествии. По его словам, Volkswagen, в который врезался люксовый автомобиль телеведущей, был сильно повреждён, сообщает Пятый канал.

Всё вокруг было усыпано осколками, все вокруг, кроме Собчак и её помощника, пытались помочь пострадавшим.

Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идёт кровь. Очевидцы, кто и как мог, пытались помочь... Картина страшная: на расстоянии 50 метров всё в осколках. Чуть дальше стоял чёрный Mercedes, ещё дальше — автобус, — рассказал мужчина.

Макаров пояснил, что дождя в этот день не было, дорога была сухой, а движение в месте ДТП — спокойным. Хотя до этого директор телеведущей Кирилл Суханов утверждал, что дорога была скользкой, поэтому их машину занесло на встречную полосу. Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину, он отпущен под подписку о невыезде.

В результате аварии погибли две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сразу же после происшествия Ксения Собчак пересела в такси и продолжила путь в аэропорт.

Происшествие с участием светской львицы вызвало широкий общественный резонанс. Журналист Олег Кашин по этому поводу написал, что Собчак оправдала название своего Telegram-канала «Кровавая барыня». Журналистка Юлия Витязева раскритиковала экс-ведущую «Дома-2» за то, что она не осталась на месте происшествия для помощи пострадавшим, а поспешила по своим делам.

Ранее камеры сняли невредимую после смертельного ДТП Собчак в аэропорту Сочи. Телеведущая, пожаловавшаяся на «сотрясение и травмы» после столкновения своего Mercedes с Volkswagen, заходит в ВИП-зал аэропорта на своих ногах, видимых повреждений, по словам очевидцев, у неё нет.