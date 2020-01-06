https://static.news.ru/photo/ca3c352a-3091-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В новогоднюю ночь на платформе «Спасская» метрополитена Санкт-Петербурга произошло ЧП. Пьяный подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в «Деда Мороза» и сломал челюсть «Снегурочке». В отношении несовершеннолетнего в настоящее время возбуждено уголовное дело.

В ночь на 1 января группа подростков стояла на платформе и читала рэп. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Потом к ним присоединились пассажиры подземки возрастом постарше, в числе которых были горожане, работающие на праздниках Дедом Морозом и Снегурочкой. Общение не заладилось — начался конфликт, который почти мгновенно перерос в драку. В ходе потасовки подросток выхватил у «Деда Мороза» мобильный телефон. Тот решил вернуть свою собственность обратно, в результате чего 16-летний пьяный петербуржец выстрелил в мужчину из аэрозольного пистолета.

За коллегу пыталась заступиться «Снегурочка». Ей хулиган сломал челюсть. Во время драки в конфликте непосредственное участие принимал товарищ несовершеннолетнего злоумышленника. Он угрожал остальным членам более взрослой компании «розочкой» — отбитым горлышком стеклянной бутылки.

В настоящее время преступник задержан. У него изъяли аэрозольный пистолет, который, по версии следствия, и фигурировал в конфликте.

В полиции сообщили, что в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина избил своего приятеля в одном из ночных клубов в Купчино, сообщил источник в местных правоохранительных органах.

По его словам, между посетителями началась ссора, в ходе которой 25-летний мужчина начался швырять в 41-летнего оппонента бильярдные шары.