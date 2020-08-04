Немецкий велогонщик умер после ДТП

https://static.news.ru/photo/754792cc-d662-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Ян Ридманн Фото: team_autoederbayern/instagram.com

В Германии скончался 17-летний велосипедист Ян Ридманн, который входил в состав команды Team Auto Eder Bayern. 1 августа во время тренировки его сбил автомобиль в окрестностях Сугенсхайма, недалеко от Нюренберга.

Ян, ты был таким замечательным человеком. Нет слов, чтобы выразить грусть, которую мы сейчас испытываем, — говорится в сообщении на официальной странице команды в Instagram.

По данным немецких СМИ, виновником аварии является водитель автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. Спортсмена на вертолёте доставили в больницу, где он позже скончался от серьёзной травмы головы.

Руководство команды выразило соболезнования родным и близким Ридманна, сообщив, что в память о нём спортсмены на соревнованиях будут выступать с траурными лентами.

Как писал NEWS.ru, бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт скончался во время шоссейной гонки в городе Вортегем-Петегем. 20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время гонки, после чего врачи в течении 40 минут пытались его спасти, но это им не удалось. Как сообщили в команде, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В итоге первая в Бельгии гонка после запрета на проведение соревнований из-за коронавируса была прервана за 13 км до финиша.