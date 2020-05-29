Неизвестный устроил стрельбу в Солнцево

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Следователи подозревают мать годовалого малыша и её сожителя в том, что они нанесли ему травмы, которые стали смертельными. Об этом сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По словам следователей, произошло это из-за того, что ребёнок мешал им отдыхать. Перед судом в Отрадненском районе предстанут женщина и её сожитель. Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну...