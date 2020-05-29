Неизвестный устроил стрельбу в Солнцево

Правоохранительные органы сообщили о стрельбе в московском районе Солнцево. В результате происшествия пострадал 19-летний Али Жайраханов.
На данный момент врачи везут его в одну из столичных клиник. Устанавливаются детали инцидента. На месте работают сотрудники полиции, передаёт Mash.
Ранее NEWS.ru информировал о том, что семь человек получили ранения в ходе протестов в Луисвилле. Они требовали справедливости для 26-летней Бреонны Тейлор. Специалист по неотложной помощи была застрелена полицейскими, ворвавшимися к ней домой в марте 2020 года.
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