Навальному предъявили обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

https://static.news.ru/photo/4f5a07b8-cc2e-11ea-a56a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционному политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете. Потерпевшим по нему является ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Игнат Артёменко.

Сегодня Навальному предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемого. Вину он не признал. Моему подзащитному также дали повестку о явке в СК в четверг. Нас обещали уведомить об окончании следствия, — сообщил ТАСС адвокат Навального Вадим Кобзев.

После этого с материалами дела ознакомится потерпевший, затем — Навальный и его защитник, потом оно поступит в прокуратуру, а затем (в случае утверждения прокуратурой) дело передадут в суд. Рассмотрение, как отметил адвокат, состоится в мировом суде.

В начале июня в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для политика по этому делу. Навальный сообщил, что узнал о подписке о невыезде от следователя, к которому явился на допрос. Оппозиционер также утверждает, что проводивший допрос сотрудник СК отказался вносить в протокол заявление о политическом мотиве в этом деле. Обвиняемый и его адвокаты отказались подписывать документ.