Напавший с фекалиями на Пашаева хулиган перестал выходить на связь

https://static.news.ru/photo/c71cee30-058d-11eb-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек, которого подозревают в нападении на юриста Эльмана Пашаева, перестал выходить на связь. Отец 22-летнего Ильи И. не знает, где сейчас находится его сын.

Об этом мужчина рассказал журналистам РЕН ТВ, пришедшим к нему домой. По словам собеседника телеканала, такое поведение ранее сыну было несвойственно. На уточняющий вопрос корреспондента, не скрывается ли молодой человек, его отец ответил, что по-видимому, да. Он также добавил, что перед своим исчезновением Илья предупредил родителей, чтобы те не волновались.

Пашаев подвергся нападению накануне у входа в здание редакции МИА «Россия сегодня». Неизвестный ему молодой человек облил юриста фекалиями. Между ними также произошла потасовка. Сам Илья позже записал видеообращение, в котором заявил, что нападать на Пашаева не собирался, а лишь хотел вручить ему термос с помоями, однако поскользнулся и содержимое вылилось на экс-адвоката, писал NEWS.ru.