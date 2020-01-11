Полицейские начали проверку после падения мужчины на жёсткий путь на станции метро «Октябрьская» Московского метрополитена.
Около 15:30 на станции метро «Октябрьская» с платформы на жёсткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности отсутствие электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли подняться пассажиру, — передаёт сообщение пресс-службы УВД на метрополитене АГН «Москва».
Там отметили, что полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь.
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на Калужско-Рижской линии увеличен интервал движения составов. Причиной стало падение человека на рельсы на станции «Октябрьская», писал NEWS.ru.
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