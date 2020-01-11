Фото: АГН «Москва»

ДТП произошло на Московской улице в Калуге. В результате происшествия пострадали четыре человека. Из них двое — маленькие дети.

Водитель легкового автомобиля Citroen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в Mercedes-Benz Sprinter, а тот столкнулся с Nissan. Инспекторы ГИБДД отмечают, что микроавтобус оказался не...