Фото: lvz.de

Взрывы прогремели на трубостроительном заводе в промышленной зоне немецкого города Цвенкау, за ними последовало возгорание.

Здание практически полностью разрушено, сообщает Bild. На месте происшествия работают пожарные и правоохранители. Дорога, ведущая к предприятию, перекрыта.

Полиция федеральной земли Саксония обратилась к проживающим рядом с заводом людям с просьбой держать окна и двери закрытыми из-за дыма. Информации о возможных пострадавших или погибших при взрывах и пожаре не приводится.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии пожар на заводе унёс жизни более 30 человек. 

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