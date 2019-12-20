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Михаил Щипанов
Взрывы прогремели на трубостроительном заводе в промышленной зоне немецкого города Цвенкау, за ними последовало возгорание.
Здание практически полностью разрушено, сообщает Bild. На месте происшествия работают пожарные и правоохранители. Дорога, ведущая к предприятию, перекрыта.
Die Rauchsäule des Brandes im Gewerbegebiet #Zwenkau ist weithin zu sehen. Erste Infos zum Thema hier: https://t.co/iRh5EDVtKJ pic.twitter.com/JTLTey3trc— LVZ (@LVZ) December 20, 2019
Die Rauchsäule des Brandes im Gewerbegebiet #Zwenkau ist weithin zu sehen. Erste Infos zum Thema hier: https://t.co/iRh5EDVtKJ pic.twitter.com/JTLTey3trc
Полиция федеральной земли Саксония обратилась к проживающим рядом с заводом людям с просьбой держать окна и двери закрытыми из-за дыма. Информации о возможных пострадавших или погибших при взрывах и пожаре не приводится.
Ранее NEWS.ru писал, что в Индии пожар на заводе унёс жизни более 30 человек.
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На реке Рейн в Германии вечером 19 декабря столкнулись пассажирское судно и танкер, перевозивший более двух тысяч тонн дизельного топлива.
Инцидент произошёл в районе города Шпайер, уточняет Bild. Точная причина случившегося пока не ясна. По данным полиции, видимость во время аварии была сильно ограничена темнотой и густым туманом. Ущерб оценивается...
На заводе под Лейпцигом произошли взрывы