https://static.news.ru/photo/d5ec084a-230e-11ea-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: lvz.de

Взрывы прогремели на трубостроительном заводе в промышленной зоне немецкого города Цвенкау, за ними последовало возгорание.

Здание практически полностью разрушено, сообщает Bild. На месте происшествия работают пожарные и правоохранители. Дорога, ведущая к предприятию, перекрыта.

Die Rauchsäule des Brandes im Gewerbegebiet #Zwenkau ist weithin zu sehen. Erste Infos zum Thema hier: https://t.co/iRh5EDVtKJ pic.twitter.com/JTLTey3trc — LVZ (@LVZ) December 20, 2019

Полиция федеральной земли Саксония обратилась к проживающим рядом с заводом людям с просьбой держать окна и двери закрытыми из-за дыма. Информации о возможных пострадавших или погибших при взрывах и пожаре не приводится.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии пожар на заводе унёс жизни более 30 человек.