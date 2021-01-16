На затонувшем у берегов Турции сухогрузе было два гражданина России

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На затонувшем у берегов Турции сухогрузе было 12 членов экипажа, двое из них являются гражданами России. Судовладельцем сухогруза является украинская компания.

Об этом сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

Одновременно с этим, губернатор турецкой провинции Бартын заявил, что на сухогрузе был экипаж из 13 человек, и все они являются гражданами Украины, а не России.

Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки.

В посольстве РФ в Анкаре заявили, что при крушении по предварительной информации никто не погиб. В настоящее время экстренные службы Турции проверяют информацию о гибели двух членов экипажа российского сухогруза Arvin. О гибели товарищей сообщили спасённые моряки.

На место крушения министерство обороны Турции направило фрегат для спасательной операции.