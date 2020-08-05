На юго-востоке Москвы автомобиль сбил двух женщин

На юго-востоке столицы в Батайском проезде произошла авария. Водитель автомобиля снёс двух женщин.
В результате происшествия одна из них скончалась на месте, а вторую госпитализировали в тяжёлом состоянии. На данный момент причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Батайский проезд, в районе дома 31, автомобиль BMW наехал на двух женщин на пешеходном переходе. Одна женщина скончалась, другая доставлена в больницу, — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
NEWS.ru ранее информировал о том, что в ДТП в Дагестане пострадали 11 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии — это две женщины и ребёнок 9 лет.
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