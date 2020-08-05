На юго-востоке Москвы автомобиль сбил двух женщин

https://static.news.ru/photo/a9c5020a-d752-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-востоке столицы в Батайском проезде произошла авария. Водитель автомобиля снёс двух женщин.

В результате происшествия одна из них скончалась на месте, а вторую госпитализировали в тяжёлом состоянии. На данный момент причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Батайский проезд, в районе дома 31, автомобиль BMW наехал на двух женщин на пешеходном переходе. Одна женщина скончалась, другая доставлена в больницу, — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

NEWS.ru ранее информировал о том, что в ДТП в Дагестане пострадали 11 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии — это две женщины и ребёнок 9 лет.