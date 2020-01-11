https://static.news.ru/photo/46700c4c-3476-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на Калужско-Рижской линии увеличен интервал движения составов. Причиной стало падение человека на рельсы на станции «Октябрьская».

Поезд стоял на «Октябрьской» несколько минут, приводит ТАСС слова представителя столичной подземки.

Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость, — отметили в пресс-службе.

Подняться пассажиру сразу же помогли сотрудники метро, а поезда почти восстановили график движения. До полного возвращения в нормальный интервал потребуется небольшое количество времени, сказали в Московском метрополитене.

Как писал NEWS.ru, 2 января мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск второго участка Некрасовской линии метро. По его словам, для пассажиров этот маршрут откроется в марте.