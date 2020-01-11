В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на Калужско-Рижской линии увеличен интервал движения составов. Причиной стало падение человека на рельсы на станции «Октябрьская».
Поезд стоял на «Октябрьской» несколько минут,
Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость, — отметили в пресс-службе.
Подняться пассажиру сразу же помогли сотрудники метро, а поезда почти восстановили график движения. До полного возвращения в нормальный интервал потребуется небольшое количество времени, сказали в Московском метрополитене.
Как писал NEWS.ru, 2 января мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск второго участка Некрасовской линии метро. По его словам, для пассажиров этот маршрут откроется в марте.
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