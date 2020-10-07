На складах в Рязанской области хранилось 75 тысяч тонн оружия

https://static.news.ru/photo/85316d7a-08c6-11eb-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: 62.mchs.gov.ru

Как минимум 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения хранилось на военных складах в Рязанской области, где произошёл пожар. Об этом рассказали в экстренных службах.

По предварительным данным, общая вместимость 113 складов и хранилищ, в том числе на открытых площадках на территории воинской части, на момент взрывов составляла 75 тысяч тонн боеприпасов, — сказал представитель экстренных служб.

Он подчеркнул, что разлёт осколков от взрывов и боеприпасов на складах достигает почти 20 километров, передаёт РИА Новости.

Как сообщается, разлёт осколков от взрывов мог достигать 20 километров. При этом самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов на складах составлял 152 миллиметра.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошли 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил посёлок Желтухино, который расположен рядом с военным складом, где взорвались боеприпасы, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

По итогам визита глава региона принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС.